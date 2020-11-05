Сомнительная легитимность. Демократов обвинили в подрыве избирательной системы США
Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС в эфире НСН рассказал, чем уникальны нынешние американские выборы главы государства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президентские выборы 2020 года продемонстрировали «очевидные недостатки американской избирательной системы», однако граждане США «заслуживают, чтобы их голоса были учтены надлежащим образом.
Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров в эфире НСН заявил, что партия демократов поставила под сомнение легитимность американских политических институтов.
«Я думаю, что прошедшие выборы уязвимы, и не случайно было организовано демократами такое большое количество голосований по почте. Тут две проблемы – это дает возможность исказить результаты голосования и подрывает саму легитимность института выборов. Возможно, это и страшнее, так как последние четыре года усилиями демократов ситуация развивается так, что партия демократов ставит под сомнение легитимность американских институтов. Вот это в первый раз», - отметил он.
Эксперт добавил, что демократы сделали все, чтобы Трамп ушел с поста президента, в том числе развернули бои на межрасовой почве. Это ставит многое под сомнение с точки зрения стабильности государственных институтов, добавил политолог.
Шабров отметил, что институт выборщиков – это особенность американской избирательной системы, которая формировалась еще во времена, когда США были конфедерацией, именно поэтому во многих штатах есть своя избирательная система, чем и воспользовались представители партии демократов, проведя голосование по почте.
«Таких выборов еще не было, при любом исходе стабильность американских институтов может пострадать», - заключил эксперт.
Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Ассошиейтед пресс, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.
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