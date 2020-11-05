Сомнительная легитимность. Демократов обвинили в подрыве избирательной системы США

«Я думаю, что прошедшие выборы уязвимы, и не случайно было организовано демократами такое большое количество голосований по почте. Тут две проблемы – это дает возможность исказить результаты голосования и подрывает саму легитимность института выборов. Возможно, это и страшнее, так как последние четыре года усилиями демократов ситуация развивается так, что партия демократов ставит под сомнение легитимность американских институтов. Вот это в первый раз», - отметил он.

Эксперт добавил, что демократы сделали все, чтобы Трамп ушел с поста президента, в том числе развернули бои на межрасовой почве. Это ставит многое под сомнение с точки зрения стабильности государственных институтов, добавил политолог.

Шабров отметил, что институт выборщиков – это особенность американской избирательной системы, которая формировалась еще во времена, когда США были конфедерацией, именно поэтому во многих штатах есть своя избирательная система, чем и воспользовались представители партии демократов, проведя голосование по почте.

«Таких выборов еще не было, при любом исходе стабильность американских институтов может пострадать», - заключил эксперт.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Ассошиейтед пресс, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.

