Трамп: Приходящие после дня выборов голоса не будут засчитаны
Президент США Дональд Трамп заявил, что голоса, приходящие по почте после проведения выборов, не должны быть учтены. Об этом политик написал в своём Twitter.
ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
Администрация соцсети пометила публикацию Трампа как спорный контент, который может вводить в заблуждение, и скрыла твит.
Позже американский президент опубликовал ещё одно заявление, в котором призвал остановить подсчёты голосов на выборах президента США.
Ранее штаб Трампа заявил, что планирует оспорить итоги выборов в Неваде из-за участия в них людей, не проживающих в штате.
В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. За пост президента страны борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, пока в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.
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