Трамп: Приходящие после дня выборов голоса не будут засчитаны

Администрация соцсети пометила публикацию Трампа как спорный контент, который может вводить в заблуждение, и скрыла твит.

Позже американский президент опубликовал ещё одно заявление, в котором призвал остановить подсчёты голосов на выборах президента США.

Ранее штаб Трампа заявил, что планирует оспорить итоги выборов в Неваде из-за участия в них людей, не проживающих в штате.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. За пост президента страны борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, пока в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.

