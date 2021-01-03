Трамп заявил о сильном завышении статистики смертей в США
Президент США Дональд Трамп считает, что статистика смертности от коронавируса в США слишком преувеличена из-за «нелепого» метода подсчета, который используют Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает РИА Новости.
«Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!"» - заявил Трамп в Twitter.
Университет Джонса Хопкинса, куда стекаются официальные данные властей различного уровня и открытых источников, включая СМИ, сообщает о более 20,4 миллиона человек, которые инфицированы в США коронавирусом, и о более 350 тысяч человек, скончавшихся от этой болезни.
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