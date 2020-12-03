В США спрогнозировали 450 тыс смертей от COVID-19 к февралю

Директор федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Рэдфилд заявил, что к февралю 2021 года в стране от коронавируса могут умереть по меньшей мере 450 тысяч человек.

Он отметил, что сейчас в больницах США в палатах интенсивной терапии находятся более 90 тысяч человек, хотя весной этот показатель был в три раза меньше.

Рэдфилд сообщил о росте смертности от COVID-19. По его словам, в Соединенных Штатах из-за коронавируса ежедневно умирают от 1,5 до 2,5 тысяч человек.