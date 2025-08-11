Трамп направил нацгвардию в Вашингтон

Политолог рассказал, что Путин и Трамп на Аляске будут обсуждать систему всей мировой безопасности Армения и Азербайджан отказались от территориальных претензий друг к другу В Дагестане из-за непогоды без электроснабжения остаются более 81 тыс. человек Россиянам стал доступен сервис страховки от мошенников