Трамп направил нацгвардию в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принял решение направить в Вашингтон национальную гвардию США.

Трамп считает, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы из-за беспорядков

По его словам, это необходимо для восстановления правопорядка.

«Я направляю нацгвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», - сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что с улиц американской столицы исчезнут бездомные и нелегальные мигранты, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВашингтонДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры