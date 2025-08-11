Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
11 августа 202518:00
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принял решение направить в Вашингтон национальную гвардию США.
По его словам, это необходимо для восстановления правопорядка.
«Я направляю нацгвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», - сказал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что с улиц американской столицы исчезнут бездомные и нелегальные мигранты, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении и Азербайджане поспорили о новом мирном соглашении
- Курьеры исчезнут? Массовую беспилотную доставку ожидают лишь через 5-10 лет
- Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
- В Госдуме предложили разрешить досрочно выдавать водительские права с 16 лет
- В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах
- Депутат Журова заявила об отсутствии изменений в жизни из-за розыска СБУ
- Одеваемся в свое: Как указ Путина о военной форме повлияет на армию
- Россияне стали чаще обращаться к ветеринарам с экзотическими животными
- Армения и Азербайджан опубликовали парафированное мирное соглашение
- «Я бы в таком не пошла»: Мизулина раскритиковала новую школьную форму
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru