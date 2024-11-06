Трамп заявил о своей победе на выборах и пообещал «золотой век» для США

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах главы государства. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.

Политик поблагодарил американцев.

«Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — подчеркнул Трамп.

Республиканец назвал свой результат на выборах исторической политической победой и пообещал, что его новый президентский срок станет «поистине золотым веком для США».

Выборы президента США прошли накануне, напоминает Ura.ru. Как сообщили СМИ, Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, и обошел свою соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис.

