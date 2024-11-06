Трамп заявил о своей победе на выборах и пообещал «золотой век» для США
Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах главы государства. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.
Политик поблагодарил американцев.
«Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — подчеркнул Трамп.
Республиканец назвал свой результат на выборах исторической политической победой и пообещал, что его новый президентский срок станет «поистине золотым веком для США».
Выборы президента США прошли накануне, напоминает Ura.ru. Как сообщили СМИ, Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, и обошел свою соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru