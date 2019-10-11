Трамп заявил о начале урегулирования торговых разногласий с Китаем

11 октября 201923:37

Американский президент Дональд Трамп заявил о начале урегулирования торговых разногласий с Китаем. Об этом сообщает Интерфакс.

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По данным агентства, соответствующее заявление Трамп сделал в эфире американского телевидения.

В частности, президент США сообщил о заключении важной сделки. Как пишет агентство, это соглашение предусматривает отказ США от повышения пошлин в обмен на повышения закупок американской сельхозпродукции со стороны Китая.

Ранее эксперты рассказали НСН о рисках и плюсах торгового противостояния крупнейших экономик мира для России.


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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
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