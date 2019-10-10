Торговая война США и Китая ударит по нефти

В США предсказали падение цен на нефть. В прогнозе Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года она упадет до 57 долларов. Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота.

В прогнозе ведомства также указывается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, на что опираются в своем прогнозе американцы. По его словам, в США рассчитывают на продолжение торговой войны с Китаем.