Торговая война США и Китая ударит по нефти
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил уверенность, что Россию не затронут колебания курса нефти.
В США предсказали падение цен на нефть. В прогнозе Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года она упадет до 57 долларов. Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота.
В прогнозе ведомства также указывается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, на что опираются в своем прогнозе американцы. По его словам, в США рассчитывают на продолжение торговой войны с Китаем.
«Мы уже сейчас видим определенные колебания. Другой вопрос, насколько это затянется, и будет ли еще большее снижение? Я думаю, что американцы исходят из двух утверждений: во-первых, что будет продолжаться рост добычи сланцевой нефти, во-вторых, что будет продолжаться торговая война между США и Китаем. И если так, то мировая торговля и производство будут снижаться, а значит, нефти не надо будет так много. То есть темпы роста потребления нефти не будут сильно расти, а будут замедляться. Конечно, в любом прогнозе нельзя предугадать какие-то резкие явления – какую-нибудь войну между Саудовской Аравией и Ираном – тогда цены на нефть взлетят. Для России ничего страшного здесь нет, у нас бюджет сверстан из 40 с небольшим долларов за баррель, так что мы рассчитываем на еще более негативный сценарий. А то, что цена сейчас 60 долларов за баррель, означает, что у нас формируются дополнительные резервные фонды», - рассказал эксперт.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что считает справедливой цену на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50 долларов за баррель. По его словам, про нефть по 100 долларов «все давно забыли».
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