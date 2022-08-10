Трамп отказался от показаний по делу о махинациях в Trump Organization

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от дачи показаний по делу о финансовых махинациях в компании Trump Organization. Об этом сообщает ТАСС.

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По заявлению Трампа, он не совершил ничего плохого, поэтому за пять лет власти не ничего против него не нашли.

Ранее Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения нью-йоркской прокуратуры в махинациях с налогами в адрес его компании Trump Organization.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Трамп
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