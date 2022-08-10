Трамп отказался от показаний по делу о махинациях в Trump Organization

Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв

Киев и Берн договорились о том, что Швейцария будет представлять интересы Украины в России

Во Франции звучат призывы снять с России санкции во спасение самих французов и Украины

Нефть по магистрали «Дружба» начала поступать в Словакию