Трамп отказался от показаний по делу о махинациях в Trump Organization
10 августа 202219:15
Экс-президент США Дональд Трамп отказался от дачи показаний по делу о финансовых махинациях в компании Trump Organization. Об этом сообщает ТАСС.
По заявлению Трампа, он не совершил ничего плохого, поэтому за пять лет власти не ничего против него не нашли.
Ранее Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения нью-йоркской прокуратуры в махинациях с налогами в адрес его компании Trump Organization.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru