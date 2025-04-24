Трамп заявил о дедлайне по российско-украинскому конфликту

Вместе с тем конкретные сроки американский лидер предпочел не раскрывать. Кроме того, Трамп заявил, что достичь мира и сохранить тысячи жизней можно только путем переговоров, в которых будут участвовать и Россия, и Украина.

Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин откликнется на его просьбу прекратить удары по территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

