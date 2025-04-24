Трамп заявил о дедлайне по российско-украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него имеется дедлайн по разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Вместе с тем конкретные сроки американский лидер предпочел не раскрывать. Кроме того, Трамп заявил, что достичь мира и сохранить тысячи жизней можно только путем переговоров, в которых будут участвовать и Россия, и Украина.
Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин откликнется на его просьбу прекратить удары по территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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