Трамп заявил о дедлайне по российско-украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него имеется дедлайн по разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Telegraph.

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Вместе с тем конкретные сроки американский лидер предпочел не раскрывать. Кроме того, Трамп заявил, что достичь мира и сохранить тысячи жизней можно только путем переговоров, в которых будут участвовать и Россия, и Украина.

Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин откликнется на его просьбу прекратить удары по территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаСпецоперацияУкраинаРоссияДональд Трамп

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