«Владимир, остановись!»: Трамп выразил недовольство ударами РФ по Киеву
24 апреля 202515:35
Президен США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что недоволен ударами российской армии по Киеву.
По его мнению, это «ненужно и крайне не вовремя».
«Владимир, остановись! Давайте уже заключим мирное соглашение!» - написал глава Белого дома.
Ранее украинские СМИ написали о взрывах в Киеве. Мер города Виталий Кличко заявил о работе средств противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru