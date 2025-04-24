«Владимир, остановись!»: Трамп выразил недовольство ударами РФ по Киеву

Кремль не будет комментировать утечки деталей мирного плана Дональда Трампа по Украине ВС РФ успешно атаковали предприятия авиационной, ракетно-космической и бронетанковой промышленности Украины Автомобильный рынок России в марте сохранил шестое место в европейском рейтинге США согласовали посольству РФ акцию на Арлингтонском кладбище в годовщину Встречи на Эльбе В 15-ти провинциях Афганистана запретили показ живых существ в СМИ