«Владимир, остановись!»: Трамп выразил недовольство ударами РФ по Киеву

Президен США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что недоволен ударами российской армии по Киеву.

«Потеряет страну!»: Трамп пригрозил Зеленскому из-за срыва переговоров с Россией

По его мнению, это «ненужно и крайне не вовремя».

«Владимир, остановись! Давайте уже заключим мирное соглашение!» - написал глава Белого дома.

Ранее украинские СМИ написали о взрывах в Киеве. Мер города Виталий Кличко заявил о работе средств противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаСШАРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры