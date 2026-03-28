Трамп заявил, что желает оставить наследие великого миротворца
28 марта 202603:35
Президент США Дональд Трамп хочет запомниться как миротворец. Об этом заявил сам глава Белого дома, пишет РИА Новости.
«Я бы хотел, чтобы у меня было наследие великого миротворца», - заявил Трамп.
Политик подчеркнул, что действительно считает себя таковым.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что он «остановил семь войн» в мире, при этом ООН ему ничем не помогла.
