Трамп заявил, что желает оставить наследие великого миротворца

Президент США Дональд Трамп хочет запомниться как миротворец. Об этом заявил сам глава Белого дома, пишет РИА Новости.

Трамп назвал себя невротиком и ценителем красоты

«Я бы хотел, чтобы у меня было наследие великого миротворца», - заявил Трамп.

Политик подчеркнул, что действительно считает себя таковым.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что он «остановил семь войн» в мире, при этом ООН ему ничем не помогла.

ФОТО: AP / ТАСС
