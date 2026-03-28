В России ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года

Продолжительность жизни растет в России, ожидаемая продолжительность уже превысила 73 года. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава , директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78-81 года к 2036 году», - рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Ткачевой, сейчас достигший 60-летнего возраста человек проживет в среднем еще около 20 лет. Гериатр подчеркнула, что важно именно качество жизни, следует сохранить функциональную независимость и социальную активность, когнитивное, эмоциональное благополучие, поэтому правильнее говорить о продлении периода активного долголетия человека.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев заявил НСН, что ученые не знают всего о процессе старения организма, а попытки продлить жизнь сегодня носят чисто коммерческий характер.

