Белоруссия поставила в Россию 30 тонн мороженого со вкусом драника

Белорусский «Минский хладокомбинат №2» поставил в Россию около 30 тонн пломбира со вкусом драника. Об этом рассказала РИА Новости начальник отдела продаж предприятия Дарья Смарцова.

По ее словам, сладко-соленый пломбир в вафельном рожке со вкусом драника отгружают во все регионы Белоруссии, а также на территорию РФ.

«Тридцать тонн мороженого уже отгружено в торговые объекты в Беларуси, еще столько же отправлено на экспорт в Россию», - отметила Смарцова.

Экспортные поставки в основном идут в Москву и Московскую область.

