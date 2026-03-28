Белоруссия поставила в Россию 30 тонн мороженого со вкусом драника
Белорусский «Минский хладокомбинат №2» поставил в Россию около 30 тонн пломбира со вкусом драника. Об этом рассказала РИА Новости начальник отдела продаж предприятия Дарья Смарцова.
По ее словам, сладко-соленый пломбир в вафельном рожке со вкусом драника отгружают во все регионы Белоруссии, а также на территорию РФ.
«Тридцать тонн мороженого уже отгружено в торговые объекты в Беларуси, еще столько же отправлено на экспорт в Россию», - отметила Смарцова.
Экспортные поставки в основном идут в Москву и Московскую область.
Ранее стало известно, что в Белоруссии ученые разрабатывают кефир молодости, скоро он появится в магазинах.
