Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Мах.

Градоначальник заявил о первом сбитом БПЛА в 00:22 мск, о втором - в 01:54.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал мэр.

Ранее военные нейтрализовали над территорией России 85 украинских беспилотников самолетного типа.

