Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на Москву
28 марта 202602:55
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Мах.
Градоначальник заявил о первом сбитом БПЛА в 00:22 мск, о втором - в 01:54.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал мэр.
Ранее военные нейтрализовали над территорией России 85 украинских беспилотников самолетного типа.
