В Институте Пушкина назвали самые популярные русские двухбуквенные слова

Самыми популярными двухбуквенными словами русского языка стали «не», «на» и «он». Об этом заявил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, самое часто используемое слово из двух букв -частица «не».

«Если составить список из 10 самых используемых двухбуквенных слов, то в него, кроме частицы "не", войдут слова "на", "он", "то", "по", "но", "мы", "из", "за", "от"», - подчеркнул Катышев.

Ранее завкафедрой сообщил, что современный русский язык насчитывает около полумиллиона слов.

