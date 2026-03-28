Трамп: У США осталось 3,5 тысячи целей в Иране
28 марта 202602:40
Войскам США осталось поразить около 3,5 тысячи целей в Иране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«У нас осталось 3 554 цели», - цитирует политика ТАСС.
По мнению лидера США, уничтожение объектов произойдет «довольно быстро».
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон разрабатывает варианты «решающего удара» по Ирану. Он подразумевает высадку войск и массированные бомбардировки.
- Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на Москву
- Белоруссия поставила в Россию 30 тонн мороженого со вкусом драника
- Трамп заявил, что НАТО не помогает США
- Гольфист Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
- Депутат Никонов рассказал, что делегация Госдумы обсуждала в США
- Путин вручил Золотову личный штандарт на юбилее Росгвардии
- Германия предложила ЕС не признавать старые паспорта россиян
- США не будут продлевать послабления по санкциям на российскую нефть
- Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности США