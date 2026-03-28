Трамп: У США осталось 3,5 тысячи целей в Иране

Войскам США осталось поразить около 3,5 тысячи целей в Иране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас осталось 3 554 цели», - цитирует политика ТАСС.

По мнению лидера США, уничтожение объектов произойдет «довольно быстро».

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон разрабатывает варианты «решающего удара» по Ирану. Он подразумевает высадку войск и массированные бомбардировки.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампИранСША

