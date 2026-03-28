Гольфист Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде

Гольфиста Тайгера Вудса арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Об этом пишет Reuters.

Ранее стало известно, что Вудс попал в ДТП, пытаясь обогнать грузовик с прицепом. Гольфист зацепил прицеп, потеряв управление, и его авто перевернулось.

По данным Reuters, Вудс отказался сдать анализ мочи,при этом тест на алкоголь не показал следов опьянения. Спортсмена доставили в тюрьму округа Мартин в штате Флорида.

Гольфисту предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу, отказе от законной проверки.

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
