Гольфист Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
28 марта 202601:38
Гольфиста Тайгера Вудса арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Об этом пишет Reuters.
Ранее стало известно, что Вудс попал в ДТП, пытаясь обогнать грузовик с прицепом. Гольфист зацепил прицеп, потеряв управление, и его авто перевернулось.
По данным Reuters, Вудс отказался сдать анализ мочи,при этом тест на алкоголь не показал следов опьянения. Спортсмена доставили в тюрьму округа Мартин в штате Флорида.
Гольфисту предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу, отказе от законной проверки.
Горячие новости
- Трамп заявил, что НАТО не помогает США
- Гольфист Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
- Депутат Никонов рассказал, что делегация Госдумы обсуждала в США
- Путин вручил Золотову личный штандарт на юбилее Росгвардии
- Германия предложила ЕС не признавать старые паспорта россиян
- США не будут продлевать послабления по санкциям на российскую нефть
- Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности США
- Россия с 1 апреля запретит экспорт бензина
- Рубио заявил о необходимости диалога США с Россией как с ядерной державой
- Галустян рассказал о потенциале сотрудничества России и Индии в кино