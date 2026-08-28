«Величайший»: Трамп поместил себя во главе собственного рейтинга президентов США

Президент США Дональд Трамп составил рейтинг глав государства и поместил себя во главе списка. Об этом политик сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп опубликовал рейтинг президентов в виде их портретов. Действующий лидер США возглавляет список в категории «величайший».

При этом Трамп включил в число «великих» Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона, Эндрю Джексона. «Провальными» президентами по версии нынешнего главы Белого дома стали Джо Байден, Барак Обама, Улисс Грант, Уоррен Гардинг, Джимми Картер.

Ранее американский лидер после визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО.

