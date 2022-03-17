Трамп заявил, что «удивлен» военной операцией России на Украине
Специальная операция России на Украине началась неожиданно, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил в интервью Washington Examiner.
«Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент РФ Владимир Путин — НСН) так вел переговоры, когда отправил военных к границе... Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой», — рассказал Трамп в беседе с изданием.
Экс-президент Соединенных Штатов считает, что Путин «изменился», пишет Ura.ru. По словам Трампа, решение России о спецоперации стало «очень печальным для всего мира».
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