Трамп заявил, что «удивлен» военной операцией России на Украине

«Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент РФ Владимир Путин — НСН) так вел переговоры, когда отправил военных к границе... Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой», — рассказал Трамп в беседе с изданием.

Экс-президент Соединенных Штатов считает, что Путин «изменился», пишет Ura.ru. По словам Трампа, решение России о спецоперации стало «очень печальным для всего мира».

