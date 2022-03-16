ФРС: последствия для мировой экономики неопределенные из-за конфликта на Украине

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США заявил, что последствия для мировой экономики и экономики США крайне неопределённые в связи с военным конфликтом на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В среду ранее сообщалось, что ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,25 - 0,5% годовых.





