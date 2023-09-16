Трамп заявил, что США нужно спасать от «марксистов, фашистов и коммунистов»

Политик напомнил, что через год в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. Трамп назвал их «самыми важными».

«На этих выборах решится вопрос о том, будут ли управлять Америкой тираны из числа марксистов, фашистов и коммунистов», — цитирует политика ТАСС.

Трамп назвал «продажным» действующего президента США Джо Байдена и отметил, что его удастся победить в голосовании, если «держаться в этой битве вместе».

Ранее Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах, так как хочет спасти страну, которая «катится в ад», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

