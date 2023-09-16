Трамп заявил, что США нужно спасать от «марксистов, фашистов и коммунистов»
США управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать страну. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп на мероприятии в Вашингтоне.
Политик напомнил, что через год в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. Трамп назвал их «самыми важными».
«На этих выборах решится вопрос о том, будут ли управлять Америкой тираны из числа марксистов, фашистов и коммунистов», — цитирует политика ТАСС.
Трамп назвал «продажным» действующего президента США Джо Байдена и отметил, что его удастся победить в голосовании, если «держаться в этой битве вместе».
Ранее Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах, так как хочет спасти страну, которая «катится в ад», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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