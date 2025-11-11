Трамп заявил, что США нужен собственный День Победы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что наблюдал за празднованием Дня Победы в России и Великобритании, добавив, что считает необходимым иметь аналогичный праздник в Соединенных Штатах.

Во время церемонии, посвященной Дню ветеранов, Трамп рассказал, что был впечатлен масштабом торжеств за рубежом. По его словам, наблюдая, как Россия и Великобритания отмечают Победу во Второй мировой войне, он задумался о том, что «США также нужен свой День Победы».