В Болгарии рассчитывают на полугодовую отсрочку санкций против «Лукойла»

Топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку введения санкций против компании «Лукойл» на шесть месяцев. Об этом сообщил заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров в интервью Болгарскому национальному радио.

По его словам, переговоры по этому вопросу, вероятно, уже ведутся с США. Хаджидимитров отметил, что «нельзя бросить крупнейшую компанию страны» и выразил уверенность, что отсрочка будет предоставлена.