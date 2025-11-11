Верховный суд Италии рассмотрит апелляцию украинца по делу о «Северных потоках»

Верховный кассационный суд Италии 19 ноября рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова на решение об экстрадиции в Германию, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в 2022 году.

Адвокат обвиняемого Никола Канестрини сообщил, что защита представила семь доводов для отмены решения, включая политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет Кузнецова как бывшего военного, действовавшего по приказу начальства. По его словам, процесс поднимает вопросы разграничения военных действий и уголовных преступлений.