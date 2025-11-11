Верховный суд Италии рассмотрит апелляцию украинца по делу о «Северных потоках»

Верховный кассационный суд Италии 19 ноября рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова на решение об экстрадиции в Германию, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в 2022 году.

Адвокат обвиняемого Никола Канестрини сообщил, что защита представила семь доводов для отмены решения, включая политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет Кузнецова как бывшего военного, действовавшего по приказу начальства. По его словам, процесс поднимает вопросы разграничения военных действий и уголовных преступлений.

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку в тюрьме

Кузнецов был арестован в августе 2025 года в итальянской провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры и отказался от добровольной выдачи. Ранее Апелляционный суд Болоньи одобрил экстрадицию, но Верховный суд отменил это решение и назначил новое слушание.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция заявили о признаках диверсии, а Россия возбудила дело о международном терроризме, неоднократно запрашивая данные по расследованию, но без ответа, передает «Радиоточка НСН».

