Генерал Попов: При ударе по центру ГУР могли погибнуть офицеры НАТО
Российский удар возмездия по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Украины в Броварах Киевской области мог привести к гибели офицеров из стран НАТО, выполнявших функции советников и инструкторов ВСУ. Об этом в беседе с aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
По словам Попова, в здании разведцентра могли находиться специалисты из США, Германии, Франции и Польши, которые участвовали в обучении украинских военных и обслуживании западного оборудования. Он отметил, что эти специалисты могли использовать технику, не имеющую аналогов на Украине.
Генерал подчеркнул, что радиоэлектронная разведка играет ключевую роль в управлении войсками, назвав ее «глазами и ушами армии». По его оценке, уничтожение центра серьезно осложнит работу украинского Генштаба, снизит эффективность планирования и временно выведет из строя часть информационных каналов.
Ранее ФСБ сообщила, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по объектам ГУР в ответ на попытку украинской разведки угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Согласно данным ведомства, самолет планировали доставить на авиабазу НАТО в Румынии, передает «Радиоточка НСН».
