Генерал Попов: При ударе по центру ГУР могли погибнуть офицеры НАТО

Российский удар возмездия по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Украины в Броварах Киевской области мог привести к гибели офицеров из стран НАТО, выполнявших функции советников и инструкторов ВСУ. Об этом в беседе с aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По словам Попова, в здании разведцентра могли находиться специалисты из США, Германии, Франции и Польши, которые участвовали в обучении украинских военных и обслуживании западного оборудования. Он отметил, что эти специалисты могли использовать технику, не имеющую аналогов на Украине.