Пятеро школьников госпитализированы после инцидента в школе на западе Москвы
Пятеро учеников десятого класса одной из школ на западе Москвы были доставлены в больницу после инцидента, сообщает столичная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что Никулинская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью подростков нет.
В ходе проверки предстоит установить причины случившегося и оценить, насколько ответственные лица выполняли требования законодательства о защите прав несовершеннолетних и проведении профилактической работы.
Ранее в СМИ появилась информация, что учащиеся могли отравиться неизвестным веществом. Официальные данные о причинах госпитализации пока не подтверждены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что США нужен собственный День Победы
- Пятеро школьников госпитализированы после инцидента в школе на западе Москвы
- Генерал Попов: При ударе по центру ГУР могли погибнуть офицеры НАТО
- Депутат Госдумы пообещал ответ Украине и Великобритании за попытку угона МиГ-31
- «Спартак» расторг контракт с главным тренером Станковичем
- Среди пассажиров разбившегося в Египте автобуса были россияне, шведы и литовцы
- Ущерб «Снежкома»: Кто заплатит за разбитые автомобили
- СМИ: Европа и Ближний Восток делят активы «Лукойла» после санкций США
- В Госдуме объяснили, что нужно для встречи Путина и Трампа
- По песням группы Lumen поставят мюзикл
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru