Пятеро школьников госпитализированы после инцидента в школе на западе Москвы

Пятеро учеников десятого класса одной из школ на западе Москвы были доставлены в больницу после инцидента, сообщает столичная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что Никулинская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью подростков нет.

В Якутии загорелся школьный автобус

В ходе проверки предстоит установить причины случившегося и оценить, насколько ответственные лица выполняли требования законодательства о защите прав несовершеннолетних и проведении профилактической работы.

Ранее в СМИ появилась информация, что учащиеся могли отравиться неизвестным веществом. Официальные данные о причинах госпитализации пока не подтверждены, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ШкольникиГоспитализацияСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры