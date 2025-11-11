Пятеро школьников госпитализированы после инцидента в школе на западе Москвы

Пятеро учеников десятого класса одной из школ на западе Москвы были доставлены в больницу после инцидента, сообщает столичная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что Никулинская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью подростков нет.