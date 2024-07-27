Трамп заявил, что продолжит выступать перед публикой, несмотря на недавнее покушение
27 июля 202417:31
Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение в Пенсильвании.
Он заявил, что никто и никогда не должен препятствовать свободе слова.
Напомним, после покушения на Трампа глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Она заявила, что покушение на Трампа является самым большим провалом американской секретной службы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru