Трамп заявил, что продолжит выступать перед публикой, несмотря на недавнее покушение

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение в Пенсильвании.

Трамп обошел Харрис по опросам в колеблющихся штатах

Он заявил, что никто и никогда не должен препятствовать свободе слова.

Напомним, после покушения на Трампа глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Она заявила, что покушение на Трампа является самым большим провалом американской секретной службы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПокушениеДональд ТрампВыборы Президента США

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