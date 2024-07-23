СМИ: Глава Секретной службы США подала в отставку

Секретная служба отвечала за безопасность во время мероприятия, на котором было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее Читл заявила, что покушение на рампа является самым большим провалом американской секретной службы.

До этого Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не помешали попасть на крышу здания, откуда велся огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

