СМИ: Глава Секретной службы США подала в отставку
23 июля 202417:43
Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку, сообщает CNBC.
Секретная служба отвечала за безопасность во время мероприятия, на котором было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее Читл заявила, что покушение на рампа является самым большим провалом американской секретной службы.
До этого Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не помешали попасть на крышу здания, откуда велся огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru