Трамп обошел Харрис по опросам в колеблющихся штатах

Экс-глава США Дональд Трамп имеет преимущество перед вице-президентом Камалой Харрис в большинстве колеблющихся штатов, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщает New York Post со ссылкой на опрос коллежа Эмерсона.

СМИ: Обама не поддержал Харрис, считая ее некомпетентной

Трамп опережает Харрис на 2–5% в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Ранее вице-президент выпустила агитационный ролик и призвала сограждан вкладывать деньги в ее президентскую кампанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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