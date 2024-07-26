Трамп обошел Харрис по опросам в колеблющихся штатах
26 июля 202405:18
Экс-глава США Дональд Трамп имеет преимущество перед вице-президентом Камалой Харрис в большинстве колеблющихся штатов, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщает New York Post со ссылкой на опрос коллежа Эмерсона.
Трамп опережает Харрис на 2–5% в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
Ранее вице-президент выпустила агитационный ролик и призвала сограждан вкладывать деньги в ее президентскую кампанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru