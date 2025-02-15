Трамп заявил, что пресса хочет рассорить его с Маском
Американские СМИ пытаются поссорить президента США Дональда Трампа с руководителем ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) бизнесменом Илоном Маском. Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, он постоянно наблюдает за такими действиями прессы.
«Илон позвонил мне и сказал: "Знаете, они пытаются рассорить нас". Я ответил ему: "Абсолютно так"», - поделился политик.
Трамп подчеркнул, что СМИ плохи в попытках испортить его отношения с Маском, а американцы понимают, какую цель преследует пресса.
Ранее генеральные прокуроры из 14 штатов США направили в суд иски против Илона Маска и Дональда Трампа, отметив, что полномочия миллиардера как главы DOGE нарушают конституцию страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru