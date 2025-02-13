СМИ: Маск возможно ночует под одной крышей с Трампом

Телеканал не уточняет, где именно находится данный офис — непосредственно в Белом доме под одной крышей с американским лидером Дональдом Трампом или в соседних административных зданиях.

Ранее Маск заявил, что США ждут банкротства, если правительство продолжит тратить бюджет, как «пьяный матрос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

