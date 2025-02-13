СМИ: Маск возможно ночует под одной крышей с Трампом

Миллиардер из США, глава департамента контроля эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск настолько посвящает себя работе, что ночует в офисе в Белом доме, сообщает Fox Business.

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Телеканал не уточняет, где именно находится данный офис — непосредственно в Белом доме под одной крышей с американским лидером Дональдом Трампом или в соседних административных зданиях.

Ранее Маск заявил, что США ждут банкротства, если правительство продолжит тратить бюджет, как «пьяный матрос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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