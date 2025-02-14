Прокуроры 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа
Генеральные прокуроры из 14 штатов США, представляющие Демократическую партию, направили в суд иски на руководителя нового Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска и президента Дональда Трампа. Истцы заявили, что данные полномочия Маска нарушают Конституцию страны.
Телеканал NBC News приводит высказывание прокурора Аризоны, который заявил, что отцы-основатели США «были бы возмущены (...) если бы узнали, что народ теперь подчиняется прихотям одного неизбранного миллиардера».
Что касается Трампа, то, по мнению прокуроров, глава Белого дома не имел права создавать неофициальное агентство правительства без одобрения Конгресса. Кроме того, в иске отмечается, что Маску нельзя было предоставлять широкие полномочия без организации слушаний в Сенате. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже охарактеризовала этот иск как «продолжение использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».
Перед этим группа госслужащих подала иск с требованием запретить Маску и DOGE доступ к приватным данным. Истцы также требуют запретить ему увольнять федеральных служащих до прохождения официальных процедур по его утверждению согласно Конституции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru