Прокуроры 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Что касается Трампа, то, по мнению прокуроров, глава Белого дома не имел права создавать неофициальное агентство правительства без одобрения Конгресса. Кроме того, в иске отмечается, что Маску нельзя было предоставлять широкие полномочия без организации слушаний в Сенате. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже охарактеризовала этот иск как «продолжение использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».

Перед этим группа госслужащих подала иск с требованием запретить Маску и DOGE доступ к приватным данным. Истцы также требуют запретить ему увольнять федеральных служащих до прохождения официальных процедур по его утверждению согласно Конституции.

