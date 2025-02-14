Прокуроры 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Генеральные прокуроры из 14 штатов США, представляющие Демократическую партию, направили в суд иски на руководителя нового Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска и президента Дональда Трампа. Истцы заявили, что данные полномочия Маска нарушают Конституцию страны.

Телеканал NBC News приводит высказывание прокурора Аризоны, который заявил, что отцы-основатели США «были бы возмущены (...) если бы узнали, что народ теперь подчиняется прихотям одного неизбранного миллиардера».

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Что касается Трампа, то, по мнению прокуроров, глава Белого дома не имел права создавать неофициальное агентство правительства без одобрения Конгресса. Кроме того, в иске отмечается, что Маску нельзя было предоставлять широкие полномочия без организации слушаний в Сенате. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже охарактеризовала этот иск как «продолжение использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».

Перед этим группа госслужащих подала иск с требованием запретить Маску и DOGE доступ к приватным данным. Истцы также требуют запретить ему увольнять федеральных служащих до прохождения официальных процедур по его утверждению согласно Конституции.

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ФОТО: AP / ТАСС
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