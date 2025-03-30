Трамп заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий срок президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий срок главы государства. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу NBC.

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Как сообщает NBC, Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий президентский срок, заявив, что существуют способы сделать это.

Трамп пояснил, что он не шутит, добавив, что многие люди хотят, чтобы он пошел на третий срок.

Ранее британская газета The Daily Mail сообщила, что в администрации Белого дома рассматривают вариант использования лазейки в 22-й конституционной поправке, принятой в 1951 году. Согласно этой поправке, одно и то же лицо может быть избрано президентом США не более двух раз. Однако документ не запрещает занимать пост президента в третий или четвертый раз в случае отставки или смерти действующего главы государства. По мнению издания, следующим кандидатом на пост президента США может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. После избрания он может добровольно уйти в отставку, что, в свою очередь, позволит Трампу занять освободившийся пост президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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