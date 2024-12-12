Трамп заявил, что не намерен бросать Украину
12 декабря 202416:32
Единственный способ помочь Украине - это не бросать её. Как пишет журнал Time, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.
По его словам, он намерен использовать ту поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву, в качестве рычага против Москвы на переговорах о прекращении конфликта.
«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь его — не бросать Украину», - сказал политик.
Ранее Трамп заявил, что для него приоритетным на международной арене будет урегулирование ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru