Трамп заявил, что не намерен бросать Украину

По его словам, он намерен использовать ту поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву, в качестве рычага против Москвы на переговорах о прекращении конфликта.

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь его — не бросать Украину», - сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что для него приоритетным на международной арене будет урегулирование ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

