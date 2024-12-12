Трамп заявил, что не намерен бросать Украину

Единственный способ помочь Украине - это не бросать её. Как пишет журнал Time, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком года 2024»

По его словам, он намерен использовать ту поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву, в качестве рычага против Москвы на переговорах о прекращении конфликта.

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь его — не бросать Украину», - сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что для него приоритетным на международной арене будет урегулирование ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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