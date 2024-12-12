Журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком года 2024»
Избранный президент США Дональд Трамп стал «Человеком года 2024» по версии американского еженедельного журнала Time.
Сотрудники издания отметили, что это звание присуждается человеку, «который, к лучшему или к худшему», сделал больше остальных «для формирования мира и заголовков за последние 12 месяцев».
Также в публикации говорится, что часто выбор «Человека года» был трудным, но в 2024 году это было не так, ибо, «возможно, ни один человек не сыграл большей роли в изменении курса политики и истории, чем Трамп».
«За организацию возвращения исторических масштабов, за проведение политической перестройки, происходящей раз в поколение, за перестройку американского президентства и изменение роли Америки в мире Дональд Трамп является Человеком года 2024», - заключили в журнале.
В 2023 году «Человеком года» по версии американского еженедельного журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru