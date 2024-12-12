Журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком года 2024»

Сотрудники издания отметили, что это звание присуждается человеку, «который, к лучшему или к худшему», сделал больше остальных «для формирования мира и заголовков за последние 12 месяцев».

Также в публикации говорится, что часто выбор «Человека года» был трудным, но в 2024 году это было не так, ибо, «возможно, ни один человек не сыграл большей роли в изменении курса политики и истории, чем Трамп».

«За организацию возвращения исторических масштабов, за проведение политической перестройки, происходящей раз в поколение, за перестройку американского президентства и изменение роли Америки в мире Дональд Трамп является Человеком года 2024», - заключили в журнале.

В 2023 году «Человеком года» по версии американского еженедельного журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

