«Компания официально ушла с российского рынка, они не поддерживают умные функции в своих устройствах. На этом фоне размещение рекламы вряд ли возможно, она не появится в российских телевизорах. В целом это плохая история, потому что они явно подписали с кем-то контракт, размещают таким образом рекламу, но как только эта волна возмущения выйдет на новый уровень, они уберут эту рекламную интеграцию. Людей раздражает такая реклама в купленных устройствах, учитывая, что это не самые дешевые телевизоры», - отметил он.

По его словам, в целом такая стратегия сильно бьет по репутации бренда.

«Реклама – это раздражающий фактор для многих людей. Если говорить о недорогих моделях, например, Xiaomi, там реклама – это часть оболочки. Вы открываете браузер, а там реклама. Раньше люди терпели из-за более низких цен, но сейчас люди выбирают другие модели. Периодически это происходит в компаниях, кто-то из менеджеров решает, что это эффективно. Но все заканчивается тем, что люди бесятся, идут в суд, хотя с юридической точки зрения там все хорошо. Но пользователи просто не будут покупать и все, это ущерб бренду», - добавил собеседник НСН.

Россияне стали меньше покупать компьютеры, крупную бытовую технику и ноутбуки, рассказал НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

