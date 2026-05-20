Песков: пока нет четкого понимания сроков реализации «Силы Сибири — 2»

Четкого понимания сроков реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2» нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, РФ и КНР в целом достигли понимания по ключевым параметрам проекта. Сторонам осталось обсудить «какие-то нюансы». При этом четких данных по срокам пока нет.

«Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Международное энергетическое агентство в своем докладе World Energy Outlook 2025 указало, что газопровод «Сила Сибири-2» с номинальной мощностью 50 млрд кубометров может начать наращивать поставки из России в Китай с середины 2030-х годов.

