Песков: пока нет четкого понимания сроков реализации «Силы Сибири — 2»
Четкого понимания сроков реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2» нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, РФ и КНР в целом достигли понимания по ключевым параметрам проекта. Сторонам осталось обсудить «какие-то нюансы». При этом четких данных по срокам пока нет.
«Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение», - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Международное энергетическое агентство в своем докладе World Energy Outlook 2025 указало, что газопровод «Сила Сибири-2» с номинальной мощностью 50 млрд кубометров может начать наращивать поставки из России в Китай с середины 2030-х годов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Схематозы» и палочка-выручалочка: В России констатировали крах концессий в ЖКХ
- ISMF не планирует допускать ски-альпинистов из РФ с флагом и гимном
- «Срочно возвращать!»: Госуправление сферой ЖКХ назвали спасением регионов
- Волна хейта: Почему телевизоры начали включать «раздражающую» фоновую рекламу
- Песков: пока нет четкого понимания сроков реализации «Силы Сибири — 2»
- Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год
- В Госдуме назвали «мечтой губернаторов» единые региональные центры в сфере ЖКХ
- ВС России в ходе учения отрабатывают подготовку к пускам «Искандеров-М»
- Аналитик Юшков: Европа «неофициально» отменяет санкции против российской нефти
- Над регионами РФ сбили 61 украинский дрон за два часа