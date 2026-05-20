ISMF не планирует допускать ски-альпинистов из РФ с флагом и гимном
Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) не намерена допускать российских спортсменов на свои соревнования с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединение.
«Позиция ISMF... соответствует действующим рекомендациям и рекомендациям, изданным Международным олимпийским комитетом (МОК) относительно участия спортсменов с российским паспортом в международных соревнованиях», - указали в федерации.
Сейчас взрослые спортсмены из РФ могут участвовать в турнирах ISMF только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов с учетом квалификационных требований, независимых проверок, соблюдения критериев для участия спортсменов из России и Белоруссии.
Между тем Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) разрешила россиянам выступать на официальных стартах с национальными флагом и гимном.
