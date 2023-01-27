Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за 24 часа

По словам Трампа, если бы он был главой государства, то сумел бы договориться об окончании конфликта «в течение 24 часов», пишет Ura.ru.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что для остановки боевых действий было бы достаточно телефонного звонка президента США Джо Байдена украинскому президенту Владимиру Зеленскому, напоминает телеканал «360».

