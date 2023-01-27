Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за 24 часа

Экс-президент США Дональд Трамп высказал уверенность, что смог бы урегулировать конфликт на Украине всего за сутки. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков

По словам Трампа, если бы он был главой государства, то сумел бы договориться об окончании конфликта «в течение 24 часов», пишет Ura.ru.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что для остановки боевых действий было бы достаточно телефонного звонка президента США Джо Байдена украинскому президенту Владимиру Зеленскому, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп
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