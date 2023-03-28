Трамп заявил, что конфликт на Украине нужно завершить «прямо сейчас»
Конфликту на Украине необходимо положить конец «прямо сейчас». Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Как отметил политик, во власти в Соединенных Штатах находятся люди, которые «не знают, что делают», пишет Газета.ру.
«Если [конфликт] не разрешится, я решу его сам – за 24 часа, с [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — заявил Трамп.
По словам экс-президента, переговоры с главами двух государств будут «очень простыми», отмечает телеканал «360». При этом Трамп не стал уточнять предмет возможной беседы.
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