«Словесная шелуха»: Обещания Трампа о ривьере в секторе Газа назвали блефом

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении контролировать сектор Газа и создать там экономически развитый оазис невозможно реализовать на практике, сказал в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Глава Белого дома ранее заявил, что «США возьмут контроль над сектором Газа», восстановят регион и превратят его в ближневосточную ривьеру. Чупрыгин объяснил, что в словах Трампа есть здравый смысл, но он оторван от реальности.