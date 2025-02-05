«Словесная шелуха»: Обещания Трампа о ривьере в секторе Газа назвали блефом
Вероятность реализации планов Трампа по сектору Газа нулевая, заявил в эфире НСН Андрей Чупрыгин, пояснив, что на ситуацию в регионе могут повлиять бижневосточные элиты, но не США или Китай.
Заявления президента США Дональда Трампа о намерении контролировать сектор Газа и создать там экономически развитый оазис невозможно реализовать на практике, сказал в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Глава Белого дома ранее заявил, что «США возьмут контроль над сектором Газа», восстановят регион и превратят его в ближневосточную ривьеру. Чупрыгин объяснил, что в словах Трампа есть здравый смысл, но он оторван от реальности.
«Вероятность реализации этих планов абсолютно нулевая, ничего такого не произойдет. Трамп - мастер блефа, и он это демонстрирует практически каждый день. При этом определенная доля разума в его словах есть. Если отбросить всю словесную шелуху, все сводится к тому, что там надо все вычистить и заново все построить. Все понимают, что на самом деле именно это и нужно сделать. Другой вопрос, возможно ли это сделать? Невозможно, потому что это Ближний Восток, вокруг находятся серьезные страны-интересанты, которые пока еще сами не знают, что делать в ситуации с сектором Газа. Пока это решение не созреет внутри Ближнего Востока, никто никуда никого не переселит и ничего там не построит - ни Трамп, ни Си Цзиньпин», - пояснил Чупрыгин.
По его мнению, палестинцы хотят просто нормальной жизни, при этом идея с двумя государствами - Израилем и Палестиной является нерабочей.
«Глубокая проблема началась там не сегодня и не вчера, ей уже почти сто лет, но решительными словами сделать ничего невозможно. Ситуация зашла в такой тупик, что все понимают, что нужно бы что-то еще предложить, но что именно - никто не знает. Поэтому все цепляются за эту историю про два государства, но она не рабочая. Большая часть палестинцев просто хочет нормально жить, чтобы дети в школу ходили, на улицах не стреляли, была еда и можно было заработать нормальные деньги. При этом большинство людей там ничего кроме войны не знают, а за ними стоят политики, для которых конфликт – это бизнес. Это такой хаос, в том числе политический, что у кого не спросите, у каждого будет свое мнение», - заключил собеседник НСН.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы, заявив, что настало время «очистить» эту территорию. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов объяснил «Радиоточке НСН», что Египет это страна-банкрот, в которой хватает проблем и без палестинцев.
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