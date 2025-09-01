Трамп заявил, что Индия предложила до нуля снизить пошлины на товары из США
Индия предложила «до нуля» снизить пошлины в отношении товаров из США. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, ранее установленные Индией тарифы не позволяли американским предприятиям продавать в стране свою продукцию, что являлось «абсолютно односторонней катастрофой».
«Сейчас они предложили снизить тарифы до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад», - написал глава Белого дома.
Ранее Трамп подписал указ о вводе на импорт из Индии дополнительной пошлины в размере 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
