Трамп заявил, что Индия предложила до нуля снизить пошлины на товары из США

Индия предложила «до нуля» снизить пошлины в отношении товаров из США. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

Саммит ШОС в Китае назвали «точкой невозврата» для США и санкций

По его словам, ранее установленные Индией тарифы не позволяли американским предприятиям продавать в стране свою продукцию, что являлось «абсолютно односторонней катастрофой».

«Сейчас они предложили снизить тарифы до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад», - написал глава Белого дома.

Ранее Трамп подписал указ о вводе на импорт из Индии дополнительной пошлины в размере 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

