Трамп заявил, что импичмент сплотил республиканцев как никогда

4 декабря 201921:45

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад о процедуре импичмента, который обнародовал комитет по разведке палаты представителей США. Об этом сообщает Интерфакс.

Трамп, говоря о докладе, назвал его «шуткой» и отметил, что партия республиканцев "никогда не была такой сплоченной, как сейчас". Американский лидер также добавил, что демократы этим только вредят стране.

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Итоговый доклад из 300 страниц по расследованию дела об импичменте Трампа появился накануне.

Напомним, скандал вспыхнул в сентябре после обнародования разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве украинских властей к вмешательству в президентские выборы. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
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