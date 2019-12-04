Трамп заявил, что импичмент сплотил республиканцев как никогда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад о процедуре импичмента, который обнародовал комитет по разведке палаты представителей США. Об этом сообщает Интерфакс.

Трамп, говоря о докладе, назвал его «шуткой» и отметил, что партия республиканцев "никогда не была такой сплоченной, как сейчас". Американский лидер также добавил, что демократы этим только вредят стране.