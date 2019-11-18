AP: Россия все еще играет большую роль в импичменте Трампа
Ряд американских дипломатов уверяют, что Россия играет большую роль в разворачивающемся процессе импичмента Трампа. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
В материале отмечается, что как на открытых слушаниях, так и за «закрытыми дверьми», демократы стремятся подчеркнуть озабоченность тем, что внешняя политика Трампа часто приносит пользу России.
В частности, член палаты представителей, калифорнийский демократ Тед Лиу, заявил, что Россия как исторический противник Соединенных Штатов, слишком часто становилась благодетелем действий Трампа. «Понятно, что внешняя политика администрации Трампа хаотична и непоследовательна, за исключением одного: многие его действия приносят пользу России», - приводит его слова издание.
В качестве примера Лиу привел действия Трампа в Сирии, которые сыграли «на руку» России. Также политик напомнил о неоднократных заявлениях Трампа о выходе из союза НАТО, «который служил сдерживающим фактором для советской и российской агрессии с момента его создания после Второй мировой войны».
Другие политики, в том числе заместитель госсекретаря Джордж Кент и экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, также свидетельствовали, что Россия была главным бенефициаром решения Трампа о прекращении военной помощи Украине. «Мы отказываемся от предоставления систем безопасности стране, которая борется с агрессией со стороны России без веских политических соображений, без веских оснований, без веских причин для национальной безопасности», - цитирует Тейлора газета.
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