Ряд американских дипломатов уверяют, что Россия играет большую роль в разворачивающемся процессе импичмента Трампа. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

В материале отмечается, что как на открытых слушаниях, так и за «закрытыми дверьми», демократы стремятся подчеркнуть озабоченность тем, что внешняя политика Трампа часто приносит пользу России.

В частности, член палаты представителей, калифорнийский демократ Тед Лиу, заявил, что Россия как исторический противник Соединенных Штатов, слишком часто становилась благодетелем действий Трампа. «Понятно, что внешняя политика администрации Трампа хаотична и непоследовательна, за исключением одного: многие его действия приносят пользу России», - приводит его слова издание.