Демократы обнародовали результаты расследования по импичменту

В документе, насчитывающем 300 страниц и опубликованном на сайте комитета по разведке, демократы обвинили президента США в "личном или через агентов" подстрекательстве украинских властей к вмешательству в президентские выборы. Об этом сказано в предисловии к докладу от имени главы комитета по разведке Адама Шиффа.

Также демократы вменили Трампу попытки вмешаться в расследование по импичменту. Согласно Конституции Штатов, Конгресс имеет полное право на осуществление расследования. По данным составителей документа, президент высказывал публичные угрозы свидетелям, дающим показания против него, что, возможно, говорит о нарушении закона, который стоит на стороне свидетелей. По данным агентства, доклад будет передан на рассмотрение в комитет по юридическим делам, однако его составители считают необходимым продолжать расследование, так как их основные вопросы остались без ответа.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, почему подобные документы вряд ли помогут демократам добиться отставки Трампа.







