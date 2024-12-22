Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. С таким заявлением американский политик выступил на мероприятии TurningPoint's AmericaFest, трансляция которого проводится на YouTube.
Трамп указал, что встреча с Владимиром Путиным это «одна из вещей», которую он хочет «сделать и сделать быстро».
Конфликт на Украине политик охарактеризовал как «ужасный».
«Мы должны это остановить», — добавил Дональд Трамп.
Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, будь он на посту главы Белого дома, конфликта на Украине удалось бы избежать.
8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине и начать переговоры. Он также утверждал, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией.
19 декабря президент России Владимир Путин указал, что не разговаривал с Трампом более четырех лет. И добавил, что готов к встрече, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru