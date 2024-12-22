Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным по Украине

Конфликт на Украине политик охарактеризовал как «ужасный».

«Мы должны это остановить», — добавил Дональд Трамп.

Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, будь он на посту главы Белого дома, конфликта на Украине удалось бы избежать.



8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине и начать переговоры. Он также утверждал, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией.



19 декабря президент России Владимир Путин указал, что не разговаривал с Трампом более четырех лет. И добавил, что готов к встрече, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

