«Он не предлагал»: Путин заявил, что не разговаривал с Трампом более четырех лет

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом более четырех лет, но готов к встрече. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

По его словам, Трамп не предлагал никаких разговоров после своего избрания на пост президента США. Путин признался, что не знает, когда такой разговор может состояться.