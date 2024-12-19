«Он не предлагал»: Путин заявил, что не разговаривал с Трампом более четырех лет

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом более четырех лет, но готов к встрече. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

По его словам, Трамп не предлагал никаких разговоров после своего избрания на пост президента США. Путин признался, что не знает, когда такой разговор может состояться.

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Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине, при этом достигнут небольшой прогресс.

На пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп отметил, что он намерен вести переговоры как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским и его представителями. Трамп подчеркнул, что Зеленский «хочет мира», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампВладимир Путин

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