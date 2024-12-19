«Он не предлагал»: Путин заявил, что не разговаривал с Трампом более четырех лет
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом более четырех лет, но готов к встрече. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.
По его словам, Трамп не предлагал никаких разговоров после своего избрания на пост президента США. Путин признался, что не знает, когда такой разговор может состояться.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине, при этом достигнут небольшой прогресс.
На пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп отметил, что он намерен вести переговоры как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским и его представителями. Трамп подчеркнул, что Зеленский «хочет мира», передает «Радиоточка НСН».
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