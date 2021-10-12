Трамп заявил, что Америка перестала быть великой

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Америка после прихода к власти демократов стала объектом насмешек для всего мира. Такое мнение он высказал во вторника, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Трампа заявила о его «жестокости» перед Путиным

Трамп отметил, что страна «определенно уже больше не является великой». Он, в частности, указал на ситуацию с мигрантами, упадок военных сил и обстановку с коронавирусом.

Ранее Трамп, в очередной раз критикуя новую администрацию, предположил, что от США ничего не останется в ближайшие три года.

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ФОТО: РИА Новости
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