Трамп заявил, что Америка перестала быть великой

Трамп отметил, что страна «определенно уже больше не является великой». Он, в частности, указал на ситуацию с мигрантами, упадок военных сил и обстановку с коронавирусом.



Ранее Трамп, в очередной раз критикуя новую администрацию, предположил, что от США ничего не останется в ближайшие три года.



