Трамп заявил, что Америка перестала быть великой
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Америка после прихода к власти демократов стала объектом насмешек для всего мира. Такое мнение он высказал во вторника, передает ТАСС.
Трамп отметил, что страна «определенно уже больше не является великой». Он, в частности, указал на ситуацию с мигрантами, упадок военных сил и обстановку с коронавирусом.
Ранее Трамп, в очередной раз критикуя новую администрацию, предположил, что от США ничего не останется в ближайшие три года.
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