Пресс-секретарь Трампа заявила о его «жестокости» перед Путиным
Бывшая пресс-секретарь экс-лидера США Дональда Трампа Стефани Гришэм сообщила, что он специально хотел казаться более жестким по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает РЕН ТВ» со ссылкой на The Washington Post.
Речь идет о встрече глав государств, которая состоялась в Японии в 2019 году. По словам Гришэм, Трамп предупреждал Путина, что его поведение будет «для камер» присутствующих журналистов.
Гришэм написала мемуары, в которых речь идет, в том числе о том, что перед переговорами экс-американский лидер наклонился к президенту РФ для того, чтобы предупредить, что в течение нескольких минут его поведение станет жестче.
Книга «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» выйдет в начале октября.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Стефани Гришэм, по словам которой, президент России перед встречей с Трампом в 2019 году специально выбрал в качестве переводчика «привлекательную брюнетку» для того, чтобы отвлечь Трампа от переговоров.
По словам Пескова, президент не имеет отношения к выбору переводчиков, это обеспечивает МИД. В свою очередь, источник в МИД РФ отметил, что после этих сообщений стало понятно, о чем думают представители делегации США.
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