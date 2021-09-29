Пресс-секретарь Трампа заявила о его «жестокости» перед Путиным

Речь идет о встрече глав государств, которая состоялась в Японии в 2019 году. По словам Гришэм, Трамп предупреждал Путина, что его поведение будет «для камер» присутствующих журналистов.

Гришэм написала мемуары, в которых речь идет, в том числе о том, что перед переговорами экс-американский лидер наклонился к президенту РФ для того, чтобы предупредить, что в течение нескольких минут его поведение станет жестче.

Книга «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» выйдет в начале октября.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Стефани Гришэм, по словам которой, президент России перед встречей с Трампом в 2019 году специально выбрал в качестве переводчика «привлекательную брюнетку» для того, чтобы отвлечь Трампа от переговоров.

По словам Пескова, президент не имеет отношения к выбору переводчиков, это обеспечивает МИД. В свою очередь, источник в МИД РФ отметил, что после этих сообщений стало понятно, о чем думают представители делегации США.

